الصحة العالمية تطلق مركز بيانات في برلين للتنبؤ بالجوائح

أطلقت منظمة الصحة العالمية مركزا جديدا في برلين يهدف لمساعدة بلدان العالم في تقييم التهديدات الناجمة عن الأوبئة والجوائح، والاستجابة لها بشكل أفضل على خلفية أزمة كورونا.

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وجاء في بيان نشر على موقع المنظمة الإلكتروني اليوم الأربعاء أن المركز الجديد في برلين سيجمع "شراكات متنوعة من عدة تخصصات وأحدث تقنيات، بحيث تتم مشاركة البيانات والمعلومات من أجل المنفعة العامة".

وأضاف البيان أن المركز الجديد "سيدعم الخبراء وصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم، ليكونوا قادرين على التنبؤ بمخاطر الأوبئة والجوائح واكتشافها وتقييمها حتى يتمكنوا من الاستجابة، بسرعة، لحالات الطوارئ الصحية العامة في المستقبل".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في بيان صحفي عقب مراسم إطلاق المركز المذكور، إن العالم بحاجة إلى أن يكون "قادرا على اكتشاف الأحداث الجديدة التي تنطوي على احتمال حدوث جائحة، ومراقبة تدابير مكافحة الأمراض في الوقت المناسب لإنشاء إدارة فعالة لمخاطر الجوائح والأوبئة".

وأضاف أن المركز الجديد سيستفيد من الابتكارات في علم البيانات، بهدف مراقبة الصحة العامة والاستجابة لها، وإنشاء أنظمة يمكننا من خلالها مشاركة وتوسيع الخبرات في هذا المجال، على مستوى العالم.

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وقدمت ألمانيا استثمارا أوليا بقيمة 100 مليون دولار للمركز، الذي سيرأسه شيكوي إيكويزو المدير العام الحالي لمركز نيجيريا لمكافحة الأمراض.

وأكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي شاركت مراسم إطلاق المركز أهمية التبادل المعرفي على المستوى العالمي في ظل أزمة كورونا.

وقالت ميركل إن الجائحة "أظهرت مدى ما يمكن أن نحققه عندما تتضافر قوانا"، مشيرة إلى أن الخبراء في أنحاء العالم أثروا وتشاركوا المعارف حول فيروس كورونا بسرعة مثيرة للإعجاب.

المصدر: RT + وكالات