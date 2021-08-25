الصحة العالمية: ستكون للأشهر الـ3 المقبلة أهمية حيوية في الاستعداد للجائحات المستقبلية

اعتبر المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن الأشهر الـ3 المقبلة ستكون لها أهمية حيوية في الاستعداد والاستجابة للجائحات المستقبلية.

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وأشار تيدروس، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء في جنيف، إلى انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر وإجراء قمة مجموعة "G20" في أكتوبر والدورة الخاصة لمنظمة الصحة العالمية في نوفمبر.

وقال في هذا السياق: "ستكون الأشهر الـ3 المقبلة فترة مهمة حيويا لوضع أساس مستقبلية للاستعداد والاستجابة للجائحات".

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية تتمتع "بتفويض عالمي خاص وتغطية وشرعية" في هذا المجال كونها توحد في صفوفها 194 دولة.

في هذا الصدد، عارض تيدروس إنشاء "مؤسسات موازية لمنظمة الصحة العالمية" ، لأن هذا قد يؤدي إلى "مزيد من التجزئة في هيكل الصحة العالمية".

وسبق أن أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ضرورة أن يستخلص المجتمع الدولي الدروس من أزمة فيروس كورونا للاستعداد بشكل مناسب لجائحات مستقبلية.

المصدر: "تاس" + وكالات