الصحة العالمية تدرج متحور كورونا الكولومبي على قائمة المراقبة

أدرجت منظمة الصحة العالمية متحور B.1.621 من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في كولومبيا في يناير الماضي، على قائمتها للمراقبة.

وصنفته المنظمة ضمن مجموعة VOI، أو "المتحورات المثيرة للاهتمام"، وقررت استخدام حرف "ميو" اليوناني للإشارة إليه.

ويشار إلى أن النسخ المتحورة من الفيروس المدرجة في مجموعة VOI تمتلك "التغيرات الوراثية التي من شأنها أن تؤثر على بعض مواصفات الفيروس مثل قدرته على الانتقال وشدة المرض وقدرة الفيروس على التصدي للرد المناعي وعدم قابليته للتشخيص والعلاج".

وقد تؤدي النسخ المدرجة على هذه المجموعة إلى انتشار ملموس للعدوى، وظهور بؤر للمرض، ما قد يتسبب بدوره بالمخاطر على الصحة العامة العالمية.

وهذه المجموعة أقل خطورة من مجموعة VOC، أو "المتحورات المثيرة للقلق"، والتي تضم النسخ "ألفا" و"بيتا" و"غاما" و"دلتا" من فيروس كورونا التي تنتشر بسرعة أكثر وتتسبب بمرض أكثر شدة وتؤثر على فاعلية الأدوية المستخدمة ضدها.

المصدر: تاس