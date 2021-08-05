سعيا للوصول إلى مناعة القطيع.. الصين تجري 1.72 مليار عملية تطعيم ضد كورونا

أفادت وكالة أنباء "شينخوا" بأن المرافق الصحية الصينية أجرت 1.72 مليار عملية تطعيم في إطار الحملة الشاملة للجنة الدولة للنظافة والصحة.

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وتشير البيانات الرسمية إلى انه تم توزيع 1708356000 جرعة من اللقاحات في جميع أنحاء البلاد، فيما أعطت الطواقم الطبية الصينية خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 19.7 مليون لقاح.

الجدير بالذكر أن شاو ييمينغ، عالم الأوبئة الصيني، وأحد كبار خبراء بحوث تطوير اللقاحات في الصين، كان صرّح الشهر الماضي أن الوصول إلى مناعة القطيع، يتطلب تطعيم ما بين 80-85 ٪ من السكان بشكل كامل، أي أكثر من مليار شخص.

يشار إلى أنه حتى الآن، جرت الموافقة على أربعة لقاحات صينية الصنع لدخول السوق في البلاد، كما حصلت ثلاثة أدوية أخرى على إذن للاستخدام في حالات الطوارئ.

المصدر: تاس