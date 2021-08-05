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انطلاق حملة في مدينة "ووهان" الصينية لاختبارات خاصة بالحمض النووي

الصحة

انطلاق حملة في مدينة
AFP
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نشرت وكالة أنباء "ِشينخوا" صورا لانطلاق حملة اختبارات الحمض النووي في أرجاء مدينة ووهان الصينية، التي انطلقت منها جائحة كوفيد نهاية عام 2019.

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ووهان الصينية ستفحص كل مواطنيها للتأكد من عدم إصابتهم بكوفيد-19

وكانت مدينة ووهان الواقعة في مقاطعة هوبي بوسط الصين قد أطلقت يوم الثلاثاء الماضي حملة لاختبار الحمض النووي لسكانها.

انطلاق حملة في مدينة
arabic.news.cn

وجاء هذا الإجراء على خلفية تسجيل العديد من حالات الإصابة المحلية بعدوى " كوفيد-19 " وحالات غير وافدة من دون أعراض.

المصدر: ِشينخوا

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