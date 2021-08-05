انطلاق حملة في مدينة "ووهان" الصينية لاختبارات خاصة بالحمض النووي

نشرت وكالة أنباء "ِشينخوا" صورا لانطلاق حملة اختبارات الحمض النووي في أرجاء مدينة ووهان الصينية، التي انطلقت منها جائحة كوفيد نهاية عام 2019.

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وكانت مدينة ووهان الواقعة في مقاطعة هوبي بوسط الصين قد أطلقت يوم الثلاثاء الماضي حملة لاختبار الحمض النووي لسكانها.

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وجاء هذا الإجراء على خلفية تسجيل العديد من حالات الإصابة المحلية بعدوى " كوفيد-19 " وحالات غير وافدة من دون أعراض.

المصدر: ِشينخوا