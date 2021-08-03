أخصائي أورام يكشف المخاطر الصحية المرتبطة بالسمنة

أعلن البروفيسور ألكسندر سيرياكوف، أخصائي الأورام الروسي، أن السمنة من عوامل خطر تطور الأورام الخبيثة، ولتجنب ذلك يجب اتباع حمية غذائية معينة.



ويشير الأخصائي في مقابلة مع صحيفة "إيزفيستيا"، إلى أن الوزن الزائد يساعد على تطور سرطان الثدي والرحم والبنكرياس والقولون والمستقيم والغدة الدرقية والكلى.

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ويقول، "بالطبع أن تأثير السمنة في تطور هذه الأنواع من السرطان مختلف، ولكن بصورة عامة، اضطراب عملية التمثيل الغذائي وزيادة تراكم الدهون في أعضاء وأنسجة الجسم، هي من عوامل تطور الأورام الخبيثة".

ويضيف، لتجنب هذه الحالة، يجب تغيير نمط الحياة وممارسة النشاط البدني وتغيير النظام الغذائي. فالأطباء ينصحون دائما باتباع حمية البحر الأبيض المتوسط الغنية بالمأكولات البحرية والخضروات والفواكه والزيوت غير المكررة.

ويقول، "كل هذه تؤثر إيجابيا في الجسم وتساعد على التحكم بالوزن. فإذا كان مؤشر كتلة الجسم أعلى من 30 فإنه يعني أن الشخص يعاني من السمنة، لذلك عليه استشارة الطبيب بهذا الخصوص".

المصدر: صحيفة ايزفيستيا