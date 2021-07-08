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خضروات مثالية لتخفيض الوزن

الصحة

خضروات مثالية لتخفيض الوزن
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تعتبر الخضروات من أكثر المواد الغذائية فعالية في تخفيض الوزن لمحتواها المنخفض من السعرات الحرارية. وكشفت خبيرتا التغذية كاتي كوفال ولونيلي فريمان الفرق بين الخضار النيئة والمطبوخة.



وتشير الخبيرتان في حديث لموقع PopSugar ، إلى أن الخضار النيئة تحتوي على سعرات حرارية أقل من الخضروات التي خضعت لمعالجة حرارية. كما أنها غنية بفيتامينات مجموعة B و فيتامين C، مع أن هذا ليس له تأثير كبير من ناحية فائدتها في تخفيض الوزن.

وتقول كوفال، "لذلك يمكن للشخص أن يتناول الخضروات بالشكل الذي يفضله".

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وتضيف، عند الرغبة بالتخلص من الوزن الزائد تفيد كثيرا الخضروات المحتوية على اقل نسبة من النشاء - البروكلي، الخضروات الورقية، الفلفل، الجزر، الخس، الطماطم، الكوسا، القرنبيط، وهذه الخضروات تحتوي على سعرات حرارية أقل مقارنة بالبطاطا أو الذرة.

وتشير الخبيرة محذرة، إلى أنه لتجنب زيادة السعرات الحرارية لا ينبغي طهو الخضار بالزيت أو تناولها مع الجبن أو منتجات الألبان. ويمكن استخدام الخل أو عصير الليمون لتتبيل السلطة ، وإضافة أعشاب وتوابل معينة لتحسين مذاقها حسب الرغبة.

وتضيف، من جانب تساعد الحمية الغذائية المتكونة من خضروات خالية من النشاء، على سرعة تخفيض الوزن. ولكنها من جانب آخر تخلق مشكلات خطيرة للجسم.

وتقول، "يؤدي التقيد المفرط بالحد من السعرات الحرارية، إلى انخفاض الطاقة وقلة العناصر المغذية الضرورية للجسم. كما قد تسبب الاكتئاب، ما يؤدي بعد فترة إلى الإفراط بتناول الأطعمة".

ومن جانبها تشير فريمان، إلى أنه يمكن في اليوم تناول خمس وجبات من الخضروات، أو اللجوء إلى مبدأ 50\50 أي نصف وجبة الطعام تكون من خضار خالية من النشاء. وتضيف، لا تحتوي جميع الخضار على الفيتامينات والمعادن اللازمة، لذلك يجب تناول خضروات مختلفة الألوان.

المصدر: نوفوستي

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