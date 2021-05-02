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أطعمة يجب تضمينها في نظامك الغذائي للمساعدة في التخلص من دهون البطن

الصحة

أطعمة يجب تضمينها في نظامك الغذائي للمساعدة في التخلص من دهون البطن
Gettyimages.ru webphotographeer
صورة تعبيرية
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يعتبر فقدان الدهون أمرا مهما لأي شخص، لكن الكثيرين لا يدركون أن بعض الدهون أكثر خطورة من غيرها.

والدهون الحشوية، أو دهون البطن، على سبيل المثال، هي نوع من الدهون التي يحذر منها خبراء الصحة، نظرا لموقعها في العديد من الأعضاء الحيوية ما يزيد من إمكانية حدوث مخاطر صحية عدة.

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وأشارت العديد من الدراسات إلى فوائد اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات للمساعدة في حرق السعرات الحرارية والتخلص من دهون البطن.

وقد يبدو هذا صعبا في بعض الأحيان، ولكن بعض الأطعمة يمكنها المساعدة في التخلص من دهون البطن إذا وقع تضمينها في النظام الغذائي.

- البيض:

يعد البيض من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكن أن يستهلكها الإنسان. وهو غني بالبروتين عالي الجودة والدهون الصحية والعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية.

ولديهم أيضا بعض الخصائص الفريدة التي تعزز فقدان الوزن كونها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية ما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وتقليل الشهية.

- المكسرات والبذور:

وتحتوي العديد من المكسرات والبذور على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات الصافية ونسبة عالية من الدهون الصحية، ما يجعلها مناسبة تماما لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.

كما أنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين، وغنية بالدهون الصحية، وقليلة الكربوهيدرات البسيطة.

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وتساعد المكسرات والبذور في تحفيز الجسم على حرق الدهون الزائدة والتخلص من الوزن الزائد. والمكسرات مليئة بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والمغنيسيوم والبالميتوليك وحمض الأوليك التي تعزز مستويات الكوليسترول الصحية وفقدان الدهون.

- البروتين الخالي من الدهون:

البروتين هو أهم عنصر غذائي عندما يتعلق الأمر بخسارة الدهون. ويمكن أن يساعد تناول المزيد من البروتين في درء الجوع عن طريق زيادة مستويات هرمونات الشبع.

وأظهرت العديد من الدراسات أن البروتين يمكن أن يساعد في تعزيز التمثيل الغذائي الذي يعزز فقدان الوزن وفقدان الدهون الحشوية.

- منتجات الألبان:

منتجات الألبان مليئة بمصل اللبن، وهو بروتين يساعد على تعزيز تكوين كتلة الجسم الخالية من الدهون والتي بدورها تساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

ولأن منتجات الألبان تحتوي على نسبة عالية من البروتين، فهي تساعدك على الشعور بالشبع والرضا.

ووجدت بعض الأبحاث أن اتباع نظام غذائي غني بمنتجات الألبان قد يعزز أيضا بشكل مباشر فقدان الوزن.

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وأظهرت دراسة نُشرت في Obesity Research أن الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يتبعون نظاما غذائيا غنيا بمنتجات الألبان، فقدوا قدرا أكبر من الدهون والوزن في الجسم بشكل ملحوظ مقارنة بالأفراد الآخرين الذين تناولوا نفس العدد من السعرات الحرارية ولكن مع اتباع نظام غذائي منخفض الألبان.

- فواكه وخضروات طازجة:

سيساعد اتباع نظام غذائي نباتي على التخلص من الدهون الحشوية. ويضيف الماء والألياف الموجودة في الفواكه والخضروات حجما إلى الأطباق.

والتفاح على وجه الخصوص مليء بالفلافونويد والألياف الصحية التي قد تساعد في حرق دهون البطن.

المصدر: إكسبريس

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