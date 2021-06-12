مدير مركز "غاماليا": روسيا تملك أقوى جيش من "صيادي الميكروبات"

أعرب ألكسندر غينتسبورغ، مدير مركز "غاماليا" العلمي التابع لوزارة الصحة الروسية، عن ثقته في قدرة روسيا على مواجهة التحديات المتمثلة بالكائنات المجهرية المسببة للأمراض.

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وخلال مراسم منح جوائز الدولة التي جرت في الكرملين اليوم السبت، قال رئيس المركز الذي يعود إليه فضل تطوير لقاح "سبوتنيك V"، أول لقاح واق من فيروس كورونا في العالم تم تسجيله بصورة رسمية: "صحيح جدا أن جعلت روسيا من أولويات سياستها دعم المدارس العلمية، بما في ذلك البحث عن شباب قرروا تكريس حياتهم للعلم، وتشجيعهم وتربيتهم. فهذه السبيكة من المهنية والشباب تسمح لنا بتطوير سلاح بالغ الدقة بإمكاننا أن نحمي معه أنفسنا وبشكل فعال جدا من العالم العملاق من الكائنات المجهرية المسببة للأمراض، والتي سوف ننتصر عليها، لأن بلادنا تملك أقوى جيش من صيادي الميكروبات".

وأشار الباحث إلى أن هذا "الجيش" في مقدوره أن يحمي روسيا بل والعالم كله.

المصدر: "نوفوستي"