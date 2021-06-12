بوتين: روسيا قدمت لقاح كورونا لدول كمساعدة منها وتعبيرا عن مسؤوليتها أمام العالم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تقديم روسيا مساعدة لدول أخرى في تزويدها باللقاح الواقي من فيروس كورونا جاء تعبيرا عن مسؤوليتها أمام العالم.

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وفي مراسم منح جوائز حكومية للعام 2020 وتقليد "أبطال العمل"، اليوم السبت، أشار بوتين إلى أن روسيا أثبتت قدرة مدرستها العلمية في العام الماضي، عندما كان "العلماء هم الذين كانت البشرية تنتظر منهم النجاة من جائحة كورونا. ونجح باحثونا في ذلك، بل ويمكن وصف نجاحهم هذا بالانتصار".

وذكّر رئيس الدولة بأن "العلماء الروس نجحوا بأسرع وقت في تطوير لقاح آمن وفعال ضد الفيروس، هو "سبوتنيك V"، ما أمكن البلاد من ضمان وصول جميع مواطنيها إلى هذا العقار، بل وتقديم مساعدة حيوية لبلدان أخرى.. وهذه مسؤولية بلادنا أمام العالم أجمع، بصفتها قوة علمية بارزة".

وأشار بوتين إلى أن "إنجازات العلماء الروس في هذا المجال تفتح المجال أمام ظهور لقاحات منشودة ضد أمراض معدية خطيرة أخرى".

المصدر: "تاس"