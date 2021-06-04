بوتين: الصراع من أجل المال وراء عراقيل اعتماد "سبوتنيك V" في أوروبا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته التامة بوقوف مصالح أنانية لأطراف محددة وراء عرقلة اعتماد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي.

وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة، ردا على سؤال عن سبب المعارضة التي يواجهها القاح الروسي في الاتحاد الأوروبي: "أعتقد أنه صراع من أجل المال من قبل الذين ينتجون مثل هذه العقاقير في دول أخرى، ويسعون إلى الامتداد إلى السوق الأوروبية".

وتابع: "هم يفعلون ذلك بتألق عادي ويحققون أهدافهم بنجاح كبير".

وشدد بوتين في كلمته على أن خطر الجائحة سيظل قائما ما لم يتم ضمان وصول واسع النطاق للقاحات إلى جميع القارات.

وأشار إلى أن روسيا لا تزال الدولة الوحيدة التي تساعد شركاءها الأجانب في محاربة الجائحة من خلال إنتاج لقاحها على أراضيهم.

المصدر: RT