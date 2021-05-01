ما الفرق بين الشاي والقهوة وهل يجب الاختيار بينهما؟

تعد القهوة والشاي من أكثر المشروبات شيوعا في العالم. وكلاهما يحتوي على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعدك على الشعور بالنشاط، ما يجعل من الصعب الاختيار بينهما.

وهنا كل ما تحتاج لمعرفته حول الاختلافات والتشابهات بين القهوة والشاي وأيها أفضل لصحتك.

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القهوة بها المزيد من الكافيين

تحتوي كل من القهوة والشاي على مادة الكافيين، وهو منبه يمكن أن يجعلك تشعر باليقظة والنشاط.

وقد يمنع المرض أيضا، حيث وجدت دراسة كبيرة أجريت عام 2015 أن الأشخاص الذين يستهلكون كمية معتدلة من الكافيين لديهم مخاطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بالأشخاص الذين لا يستهلكون أيا منها كما كانوا أقل عرضة للإصابة ببعض أمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض العصبية التنكسية، بما في ذلك مرض ألزهايمر وباركنسون، والسرطانات مثل سرطان القولون وسرطان الرحم وسرطان الكبد.

ويقول ماثيو تشاو، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا ديفيس: "بشكل عام، تحتوي القهوة على كافيين أكثر بمرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بالشاي الأسود من نفس الحجم". ومع ذلك، فإن النسبة الدقيقة تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك، نوع الشاي والكمية المستخدمة في تحضير الكوب، ودرجة حرارة الماء، وطول الوقت الذي يُترك فيه الشاي لينقع.

والشاي الأسود، على سبيل المثال، يحتوي على 48 ملليغرام من الكافيين، بينما الشاي الأخضر يحتوي فقط على 29. وشاي الأعشاب النقية مثل شاي النعناع وشاي البابونج لا يحتوي على مادة الكافيين على الإطلاق.

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ومع ذلك، من المهم ألا تستهلك الكثير من الكافيين، والذي تعرفه إدارة الغذاء والدواء بأنه أكثر من أربعة إلى خمسة أكواب من القهوة يوميا. وهذا لأن الكافيين الزائد يمكن أن يسبب:

- الغثيان

- الإسهال

- الأرق

- القلق

- ارتفاع معدل ضربات القلب

وفي الحالات القصوى، يمكن أن يسبب نوبات صرع

يوفر الشاي طاقة وانتباها أكثر استدامة

نظرا لأن القهوة تحتوي على مادة الكافيين أكثر من الشاي، فسوف تمنحك ضجة أكبر. ومع ذلك، يبدو أن الشاي يوفر دفعة أكثر استدامة في الطاقة من القهوة.

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وذلك لأن الشاي، على عكس القهوة، يحتوي على مادة L-theanine، وهي مادة كيميائية تستقلب الكافيين على مدى فترة زمنية أطول. وفي الواقع، وجدت دراسة صغيرة أجريت عام 2008 أن المشاركين الذين تناولوا مزيجا من L-theanine والكافيين حققوا نتائج أفضل في اختبار الانتباه من أولئك الذين تناولوا الكافيين وحده. وخلصت الدراسة إلى أن الجمع بين الاثنين أدى إلى تحسين الأداء المعرفي والانتباه.

ويحتوي كل من الشاي الأخضر والشاي الأسود على L-theanine ، لكن الشاي الأخضر يحتوي على كمية أكبر بقليل، نحو 6.56 مغ، مقارنة بالشاي الأسود 5.13 مغ.

تحتوي القهوة على المزيد من مضادات الأكسدة

تحتوي كل من القهوة والشاي على مضادات الأكسدة، وهي مركبات كيميائية قد تقلل من خطر الإصابة بحالات معينة مثل السرطان أو مرض السكري.

ويقول تشاو: "تحتوي القهوة على مضادات أكسدة أكثر بشكل عام من مستحضرات الشاي".

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في الواقع، وجدت دراسة أجريت عام 2013 أن القهوة تحتوي على مضادات أكسدة أكثر من الشاي والشوكولاتة الساخنة والنبيذ الأحمر.

وتشمل مضادات الأكسدة الشائعة في القهوة أحماض الكلوروجينيك والفيروليك والكافيك والكوماريك. حتى أن بعض الخبراء يعتبرون الكافيين مضادا للأكسدة. ويعد أحد المكونات الرئيسية للشاي الأخضر يسمى الكاتشين أيضا مضادا للأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات.

ويقول كريستوفر غاردنر، مدير دراسات التغذية في مركز ستانفورد لأبحاث الوقاية، إن تناول مضادات الأكسدة على شكل قهوة أو شاي يمكن أن "يمنع التحلل التأكسدي"، وهو تفاعل كيميائي يمكن أن يتسبب في تلف الخلايا. ويقول: "إذا قمت بذلك، فمن المحتمل أن تتمكن من منع أو علاج الأمراض التنكسية المزمنة، مثل السكتة الدماغية والسرطان والسكري وأمراض القلب".

وتابع: "فقط تذكر أن تشرب القهوة والشاي باعتدال للحصول على فوائد مضادات الأكسدة، حيث أن تناول أكثر من أربعة أو خمسة أكواب في اليوم يمكن أن يوفر مخاطر صحية من كمية الكافيين.

المصدر: بزنس إنسايدر