طبيبة أسنان روسية تقترح طريقة بسيطة لتوفير المال عند علاج الأسنان

وصفت طبيبة الأسنان الروسية، ماريا بالاكريفا طريقة بسيطة لتوفير المال في حال اللجوء إلى علاج الأسنان.

وقالت في حديث أدلت به لقناة "360" التلفزيونية الروسية:" أوصي دائما أن يبدأ المريض في العلاج بمجرد ظهور المشكلة كيلا يبعثر ماله ولا يستهين بالمرض، إذ أن تسوس الأسنان أرخص في علاجه من التهاب لب السن".

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ومضت قائلة:" إذن فإن فحصا بسيطا لحالة الأسنان تُجريه مرة واحدة في 6 أشهر يمكن أن يساعدك في توفير أموالك".

يذكر أن الأخصائي في طب الأسنان التجميلي والترميمي، دميتري سميرنوف، كان قد حذر في مقابلة صحفية مع إذاعة "سبوتنيك" الروسية من الإفراط في تناول المسكرات وقال إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان. ودعا، سميرنوف إلى عدم الإفراط في تناول المشروبات الكحولية في أيام العطلة الأسبوعية وعيد المرأة.

وقال إن غالبية عيادات الأسنان تغلق أيام الاحتفال بالعيد. لذلك من المستحسن تعيين موعد مع الطبيب ليفحص أسنانك قبل حلول العيد والعطلة الأسبوعية.

المصدر: نوفوستي