وسائل إعلام: جنوب إفريقيا تعيد مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا

أفادت صحيفة "The Economic Times" بأن سلطات جنوب إفريقيا طلبت من معهد المصل الهندي جمع مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضادة لكورونا، تم إيصالها إلى الجمهورية بداية الشهر الجاري.

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وكتبت الصحيفة أن سلطات البلاد اتخذت هذا القرار بعد أن أعلن العلماء عن الفعالية المنخفضة لهذا اللقاح في مكافحة السلالة المحلية لكورونا.

وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن جمهورية جنوب إفريقيا قررت وقف تنفيذ خطة تلقيح مواطنيها باستخدام لقاح "أسترازينيكا" واستبداله بلقاح تصنعه شركة "جونسون آند جونسون".

وقال رئيس فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي لمنظمة الصحة العالمية لشؤون التلقيح، أليخاندرو كرافيوتو، إنه يوصى باستخدام لقاح "أسترازينيكا" في الدول التي تنتشر فيها السلالات الجديدة لفيروس كورونا. غير أن نتائج البحث التمهيدي الذي أجرته مجموعة من العلماء أظهرت أن فعالية هذا اللقاح لمكافحة "سلالة جنوب إفريقيا" منخفض.

وتم العثور على "سلالة جنوب إفريقيا" لفيروس كورونا (501.V2) للمرة الأولى في جمهورية جنوب إفريقيا في أكتوبر الماضي، وأصبحت الأكثر انتشارا في هذا البلد. وتدل المعلومات التمهيدية على أنها أكثر عدوى.

المصدر: نوفوستي