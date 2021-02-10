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"الصحة العالمية": حصيلة الإصابات بكورونا في إفريقيا تقترب من 3,7 مليون حالة

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Reuters Siphiwe Sibeko
عملية تطعيم ضد فيروس كورونا في جنوب إفريقيا
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في دول إفريقيا اقترب من 3,7 مليون حالة.

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وأصدر المكتب الإقليمي للمنظمة في أفريقيا بيانا جاء فيه أن الحصيلة العامة للإصابات بالفيروس في بلدان القارة وصل إلى 3693363 حالة، بعد تسجيل 13321 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. أما عدد الوفيات من بين المصابين ازداد خلال الفترة نفسها بمقدار 717، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 96232.

وذكر البيان أيضا أن 3,2 مليون شخص في القارة الإفريقية تعافوا من مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

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وأشارت المنظمة أن جل حالات الإصابة والوفاة تم الكشف عنها في جنوب إفريقيا (1479253 إصابة و46869 وفاة). تليها من بين الدول الواقعة جنوبي الصحراء إثيوبيا (143566 إصابة و2168 وفاة)، ونيجيريا (141447 إصابة و1694 وفاة)، وكينيا (102048 إصابة و1789 وفاة).

المصدر: "تاس"

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