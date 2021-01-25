دراسة كندية: عقار كولشيسين الشائع يقدم "أملا مهما" في مكافحة مضاعفات "كوفيد-19"

أظهرت تجربة سريرية كبرى في كندا أن عقارا رخيصا مضادا للالتهابات يسمى كولشيسين يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر حدوث مضاعفات أو الوفاة من "كوفيد-19".

وقاد جان كلود تارديف، رئيس معهد مونتريال للقلب (ICM)، الدراسة المسماة Colcorona، والتي نُشرت نتائجها الأولية مساء الجمعة 22 يناير.

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وأشار فريق البحث إلى أن النتائج التي توصلوا إليها تعطي "أملا مهما" للمرضى، وأضاف الباحث الرئيسي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" أن النتائج الكاملة للبحث ستعلن "في أسرع وقت ممكن".

وأشار الباحثون من معهد مونتريال للقلب إلى أن العقار المضاد للالتهابات والمتاح على نطاق واسع، قد يكون فعالا في مساعدة الناس على البقاء بعيدا عن المستشفيات والبقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بالمرض.

وشارك 4488 مريضا في الدراسة التي أدت إلى ما يسميه فريق البحث "اكتشافا علميا كبيرا".

وخلال الدراسة، وجد الباحثون أن الكولشيسين قلل من فرصة الوفاة أو دخول المستشفى المرتبطة بـ"كوفيد-19"، بنسبة 21% مقارنة بالدواء الوهمي.

وارتفعت هذه النسبة، عند النظر على وجه التحديد إلى مجموعة من حوالي 4200 مشارك تم تأكيد تشخيصهم بـ"كوفيد-19" من خلال اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR).

وضمن هذه المجموعة، يقول الباحثون إن الكولشيسين قلل من حالات دخول المستشفى بنسبة 25% والوفيات بنسبة 44%. ووجدوا أيضا أن العقار ساعد في تقليل الحاجة إلى جهاز التنفس الاصطناعي بنسبة 50%.

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وقال الدكتور جان كلود تارديف: "هذه النتائج جوهرية وقوية ونعتقد أنها مقنعة لتبرير استخدام الكولشيسين. أعتقد أن هذا سيكون له تأثير سريع إلى حد ما على كيفية ممارستنا للطب للمرضى المصابين بـكوفيد-19 والذين لم يدخلوا المستشفى بعد".

وأشار تارديف: "كان حدسنا أنه باستخدام دواء مثل الكولشيسين لتقليل هذا التفاعل الالتهابي المبالغ فيه، المعروف باسم "عواصف السيتوكين"، يمكن أن يمنع المضاعفات.

وأوضح تارديف أن الكولشيسين هو دواء قوي مضاد للالتهابات معروف منذ فترة طويلة، وقع اكتشافه قبل 150 عاما. ويتم استخراجه من نبات يسمى Colchicum autumnale ويستخدم لعلاج أمراض مختلفة مثل النقرس والتهاب المفاصل والتهاب التامور وغيرها.

وأشار تارديف: "تكمن أهمية نتائج الدراسة في أن الكولشيسين متوفر بالفعل في الصيدليات، حيث يتم استخدامه بأمان وبتكلفة زهيدة للعديد من الأمراض ... لن يكون اكتشافنا مفيدا فقط في فرنسا وكندا والولايات المتحدة ودول مجموعة الثماني، ولكن أيضا في الدول النامية والدول الفقيرة وإفريقيا وآسيا التي ستستفيد بسرعة من الكولشيسين غير المكلف، والذي يؤخذ عن طريق الفم في شكل أقراص".

وتابع: "تعطي نتائجنا أملا هاما للمرضى وأنظمة الرعاية الصحية والحكومات. أخيرا، نقدم جزءا من حل مهم لتقليل دخول المستشفى وتقليل الازدحام في نظم الرعاية الصحية في النهاية".

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وأشار تارديف إلى أن فريق البحث سيشارك بقية النتائج في أسرع وقت ممكن مع المجتمع العلمي، وقال: نحن مقتنعون بأن نتائجنا حاسمة ومقنعة ويمكن استخدامها على الفور لإفادة المرضى.

ومن المنتظر أن تكون هناك مراجعة سريعة من قبل الوكالات التنظيمية، بينها الوكالة الأوروبية للأدوية، ووزارة الصحة الكندية، وإدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة.

وأُطلقت الدراسة، المسماة Colcorona، في مارس الماضي، وبلغت تكلفتها 14 مليون دولار. وكانت الفرضية الكامنة وراءها أن السبب وراء إصابة المرضى بمضاعفات "كوفيد-19" هو الاستجابة الالتهابية المبالغ فيها التي تطور خلايا الدم البيضاء للمريض كرد فعل للفيروس.

المصدر: medicalxpress