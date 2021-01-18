سابقة عالمية .. فريق طبي فرنسي يجري عملية زرع كتفين وذراعين لرجل أربعيني بعد 20 عاما من فقدانها

أجرت أربعة فرق طبية فرنسية عملية زرع كتفين وذراعين لرجل من أصل آيسلندي يبلغ من العمر 48 عاما، فيما وصف بأنه سابقة عالمية.

واستغرقت عملية "زرع الذراع الثنائية"، التي أجريت في مستشفى إدوارد هيريوت، 15 ساعة و"تطلبت حشد العديد من الفرق الطبية والتمريضية العامة والخاصة في ليون"، حسبما ذكر بيان مؤسسة Hospices Civils de Lyon يوم الجمعة 15 يناير.

Double greffe des bras et des épaules à Lyon, une première mondiale https://t.co/Z1V2kvIfq3 — RTBF info (@RTBFinfo) January 15, 2021

وقال متحدث باسم المستشفى إن المريض، في حالة مستقرة صباح الجمعة بعد هذه العملية الطويلة، وأضاف أن هذه العملية "حسب علمنا سابقة بالعالم. عمليات زرع الذراع السابقة لم تشمل الكتفين".

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية فإن هذا المريض البالغ من العمر 48 عاما بترت أطرافه العلوية بعد صعقة كهربائية عندما كان يبلغ من العمر 26 عاما.

🇫🇷 13 Janvier 2000 : Une équipe de chirurgiens, dirigée par le Pr Jean-Michel Dubernard, effectue la première double greffe des mains au monde, à l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon. pic.twitter.com/flDWecrKxg — Fiers d’être français (@Fiers_francais) January 13, 2021

وأصبح الرجل الآيسلندي يوم الأربعاء 13 يناير، أول مريض يحصل على زراعة الكتفين والذراعين في العالم، خلال العملية التي أجريت في ليون.

وشملت العملية بشكل خاص فرقا من Clinique du Parc في ليون، ومستشفى Nord-Ouest في Villefranche-sur-Saône ، ومستشفى Jean-Mermoz الخاص في ليون، ومستشفى Lyon-Villeurbanne Medipôle. ستستمر رعاية المريض بين مستشفى Edouard-Herriot ومستشفى Henry-Gabrielle في مؤسسة Hospices Civils de Lyon.

المصدر: لو باريزيان