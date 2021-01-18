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سابقة عالمية .. فريق طبي فرنسي يجري عملية زرع كتفين وذراعين لرجل أربعيني بعد 20 عاما من فقدانها

الصحة

سابقة عالمية .. فريق طبي فرنسي يجري عملية زرع كتفين وذراعين لرجل أربعيني بعد 20 عاما من فقدانها
Gettyimages.ru Shannon Fagan
صورة تعبيرية
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أجرت أربعة فرق طبية فرنسية عملية زرع كتفين وذراعين لرجل من أصل آيسلندي يبلغ من العمر 48 عاما، فيما وصف بأنه سابقة عالمية.

واستغرقت عملية "زرع الذراع الثنائية"، التي أجريت في مستشفى إدوارد هيريوت، 15 ساعة و"تطلبت حشد العديد من الفرق الطبية والتمريضية العامة والخاصة في ليون"، حسبما ذكر بيان مؤسسة Hospices Civils de Lyon يوم الجمعة 15 يناير.

وقال متحدث باسم المستشفى إن المريض، في حالة مستقرة صباح الجمعة بعد هذه العملية الطويلة، وأضاف أن هذه العملية "حسب علمنا سابقة بالعالم. عمليات زرع الذراع السابقة لم تشمل الكتفين".

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية فإن هذا المريض البالغ من العمر 48 عاما بترت أطرافه العلوية بعد صعقة كهربائية عندما كان  يبلغ من العمر 26 عاما.

وأصبح الرجل الآيسلندي يوم الأربعاء 13 يناير، أول مريض يحصل على زراعة الكتفين والذراعين في العالم، خلال العملية التي أجريت في ليون.

وشملت العملية بشكل خاص فرقا من Clinique du Parc في ليون، ومستشفى Nord-Ouest  في Villefranche-sur-Saône ، ومستشفى Jean-Mermoz الخاص في ليون، ومستشفى Lyon-Villeurbanne Medipôle. ستستمر رعاية المريض بين مستشفى Edouard-Herriot ومستشفى Henry-Gabrielle في مؤسسة Hospices Civils de Lyon.

المصدر: لو باريزيان

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