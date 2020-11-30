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عالم فيروسات روسي يتحدث عن خصوصيات إصابة ثانية بفيروس كورونا

الصحة

عالم فيروسات روسي يتحدث عن خصوصيات إصابة ثانية بفيروس كورونا
Sputnik Aleksandr Kriajev
صورة أرشيفية
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أعلن رئيس المعهد الروسي للطفيليات الطبية والأمراض الاستوائية، ألكسندر لوكاشوف، أن الإنسان الذي تعافى من "كوفيد – 19" وأصيب به مرة أخرى لن يهدده فيروس كورونا كما هدده أول مرة.

وستكون إصابته الثانية خفيفة.

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به يوم 29 نوفمبر لقناة "روسيا – 24" التلفزيونية الروسية.

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وأوضح أن المريض قد ظهرت لديه أجسام مضادة ويعني ذلك أنه سبق له أن التقى الفيروس ولا تزال الأجسام المضادة قائمة لديه. لذلك من الصعب إثبات أمر زيادة عدد الأجسام المضادة في جسمه.

ومضى قائلا إن تاريخ تطور النظام المناعي وتعامله مع الفيروسات يشهد أن أصابة ثانية بفيروس كورونا ستكون أخف من الإصابة الأولى ولن تتسبب في مضاعفات خطيرة.

يذكر أن رئيسة الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) آنا بوبوفا، كانت قد أعلنت يوم 24 نوفمبر أن روسيا تشهد في الوقت الراهن مرحلة ثالثة لدراسة مناعة السكان ضد "كوفيد – 19". وقالت إن الاجابة المناعية تظهر كل مرة يلتقي فيها الإنسان بفيروس كورونا وأوضحت أن مضادات العدوى لا يمكن أن تختفي بل تنخفض قوتها في جسم الإنسان.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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