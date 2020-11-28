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هل يغني النقاب عن ارتداء الكمامة؟

الصحة

هل يغني النقاب عن ارتداء الكمامة؟
صورة أرشيفية
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وجهت المستشارة وأستاذة طب النساء والولادة، الدكتورة مها النمر، نصائح لارتداء الكمامة بشكل صحيح، للوقاية من العدوى بفيروس كورونا.

وقالت الدكتورة في تغريدة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الكمامة يجب أن تغطي الأنف والفم معا، موضحة: "إذا رأيت الشخص أمامك كاشفا الأنف أو الفم، عليك أن تنبهه بلطف أن يضعها بالصورة الصحيحة لحماية الجميع".

وأشارت إلى أن النقاب لا يغني عن الكمامة، مؤكدة: "حتى مع النقاب نحتاج كمامة".

المصدر: RT

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