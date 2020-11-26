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هيئة روسية: الإصابة بكورونا مع التطعيم ممكنة لكن الأعراض خفيفة

الصحة

هيئة روسية: الإصابة بكورونا مع التطعيم ممكنة لكن الأعراض خفيفة
Konstantin Mikhaltchevsky
صورة أرشيفية
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يمكن أن يصاب من تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بـ"كوفيد – 19". لكن إصاباتهم ستكون خفيفة ولن تعقبها مضاعفات.

أعلن ذلك نائب المدير العلمي لمعهد الوبائيات في الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) ألكسندر غوريلوف.

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وقال إن "الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا يمكن أن يصيبهم "كوفيد – 19"، لكن مرضهم سيجري بشكل آخر، كما هو الحال عند التطعيم ضد أي مرض آخر".

وأضاف قائلا:" ليست هناك وقاية بنسبة 100% ضد أية عدوى".

وأشار غوريلوف إلى أنه في حال إصابة إنسان بفيروس كورونا بعد تطعيمه فلن يواجه مضاعفات مثل أمراض التهاب الرئة والقلب والكلى.

وأوضح أن أي شخص تم تطعيمه ضد فيروس كورونا يجب عليه مواصلة ارتداء الأقنعة الطبية والقفازات.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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