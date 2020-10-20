العلامات الشائعة لارتفاع ضغط الدم "المهدد للحياة"!

قد يكون من الصعب تحديد أعراض ارتفاع ضغط الدم، ولكنها يمكن أن تشمل الصداع وألم الصدر.

ويؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة الضغط على الأوعية الدموية والأعضاء الحيوية.

ويمكن أن تؤدي الحالة إلى بعض المضاعفات المميتة، بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية. ومن الضروري تشخيص ارتفاع ضغط الدم في أسرع وقت ممكن.

وحذرت Mayo Clinic من أن ألم الصدر المفاجئ وغير المبرر، قد يكون علامة على أزمة ارتفاع ضغط الدم المميتة.

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وأبلغ بعض المرضى أيضا عن صداع شديد بشكل غير عادي، فضلا عن الغثيان والقيء. وقد تصاب بالقلق بشكل مفاجئ جدا، مصحوبا بضيق في التنفس.

وفي أسوأ الحالات، قد يؤدي ذلك إلى نوبات أو عدم استجابة.

وتحدث أزمة ارتفاع ضغط الدم عندما يرتفع ضغط الدم بسرعة إلى مستوى مميت. ويمكن أن يتسبب في تلف الأوعية الدموية والأعضاء الحيوية.

وإذا ظهرت لديك أي من هذه الأعراض الرئيسية، وكنت تعلم أنك تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فعليك طلب المساعدة الطبية على الفور.

وتميل علامات ارتفاع ضغط الدم إلى الكشف عن نفسها فقط إذا كنت تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم.

ويجب على جميع البالغين الذين تجاوزوا 40 عاما فحص ضغط الدم مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات.

ويمكنك تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم من خلال اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

المصدر: إكسبريس