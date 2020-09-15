معهد "تشوماكوف" الروسي يطلق اختبارا سريريا للقاح وطني جديد ضد الفيروس التاجي

أعلنت رئيسة هيئة "روس بوتريب نادزور" ( الرقابة على الاستهلاك)، آنا بوبوفا أن معهد "تشوماكوف" الروسي بصدد إطلاق الاختبار السريري للقاح الحي الضعيف ضد الفيروس التاجي.

وقالت:" قد أنهى المعهد اختبارات قبل السريرية وينتقل الآن إلى الاختبار السريري للقاح الحي الضعيف ضد الفيروس التاجي، ما يعد أمرا جيدا. ويصعب عليّ القول كم من اللقاحات نحتاج إليها. إلا أننا نحتاج إلى عدد كبير من اللقاحات الجيدة والمختلفة، إذ أن الرد على لقاحات ومكوناتها لدى مختلف الأشخاص يختلف أيضا".

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يذكر أن وزير الصحة الروسي، ميخائل موراشكو، كان قد أعلن في وقت سابق أن روسيا تشهد حاليا عملية تسجيل لقاحين روسيين ولقاحين أجنبيين. أما اللقاح "سبوتنيك – V" الذي وضعه مركز "غاماليا" الروسي فقد تم تسجيله .

وأوضح الوزير أن اللقاحين التابعين لمركز "فيكتور" الروسي ومعهد "تشوماكوف" الروسي واللقاح الصيني Sinopharm ولقاح آخر تم وضعه على أساس فيروس قرد الشامبنزي يتم تسجيلها حاليا في روسيا.

المصدر: نوفوستي