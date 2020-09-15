 
مباشر

معهد "تشوماكوف" الروسي يطلق اختبارا سريريا للقاح وطني جديد ضد الفيروس التاجي

الصحة

معهد
Sputnik Nicolay Hijniak
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oqn3

أعلنت رئيسة هيئة "روس بوتريب نادزور" ( الرقابة على الاستهلاك)، آنا بوبوفا أن معهد "تشوماكوف" الروسي بصدد إطلاق الاختبار السريري للقاح الحي الضعيف ضد الفيروس التاجي.

وقالت:" قد أنهى المعهد اختبارات قبل السريرية وينتقل الآن إلى الاختبار السريري للقاح الحي الضعيف ضد الفيروس التاجي، ما يعد أمرا جيدا. ويصعب عليّ القول كم من اللقاحات نحتاج إليها. إلا أننا نحتاج إلى عدد كبير من اللقاحات الجيدة والمختلفة، إذ أن الرد على لقاحات ومكوناتها لدى مختلف الأشخاص يختلف أيضا".

إقرأ المزيد
برلماني روسي يحذر من إثارة الذعر بشأن أرقام قياسية يسجلها الفيروس التااجي في العالم
برلماني روسي يحذر من إثارة الذعر بشأن أرقام قياسية يسجلها الفيروس التااجي في العالم

يذكر أن وزير الصحة الروسي، ميخائل موراشكو، كان قد أعلن في وقت سابق أن روسيا تشهد حاليا عملية تسجيل لقاحين روسيين ولقاحين أجنبيين. أما اللقاح "سبوتنيك – V" الذي وضعه مركز "غاماليا" الروسي فقد تم تسجيله .

وأوضح الوزير أن اللقاحين التابعين لمركز "فيكتور" الروسي ومعهد "تشوماكوف" الروسي واللقاح الصيني Sinopharm ولقاح آخر تم وضعه على أساس فيروس قرد الشامبنزي يتم تسجيلها حاليا في روسيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا