برلماني روسي يحذر من إثارة الذعر بشأن أرقام قياسية يسجلها الفيروس التااجي في العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بالفيروس التاجي في العالم بلغ يوم 13 سبتمبر 308 آلاف مريض.

في هذا السياق دعا النائب الأول لرئيس لجنة العلم والتعليم في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) والأكاديمي، غينادي أونيشينكو، إلى عدم إثارة الذعر.

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وحسب، أونيشينكو فإن تلك الأرقام يمكن تفسيرها بعوامل موسمية حيث ينتهي موسم الإجازات عند غالبية المواطنين وتستأنف المحاضرات في الجامعات والدروس في المدارس. ويساعد كل ذلك في ارتفاع عدد الإصابات بـ"كوفيد – 19".

لذلك لا داعي، حسب البرلماني، بإثارة الذعر، مع العلم أن اللقاح ضد "كوفيد – 19" موجود وستنطلق قريبا عملية تطعيم السكان ضد الفيروس التاجي.

وقال:" يجب ألا يتجاهل السكان ضرورة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا كذلك. كما يجب المراعاة الصارمة لكل الاجراءات الاحترازية".

وأعاد البرلماني الروسي إلى الأذهان أن التطعيم ضد الإنفلونزا سيساعد إلى التمييز بين الجائحتين.

ومضى قائلا:" في حال الإصابة بالمرضين في وقت واحد فإن الإنفلونزا لن يجري إلا بشكل خفيف لوجود المناعة ضده".

ونصح البرلماني بعدم زيارة فعاليات يشارك فيها عدد كبير من الناس، إذ أن وقتها لم يحن بعد.

مع ذلك حذر أونشينكو من اتخاذ المزيد من خطوات الحظر ودعا إلى اتخاذ إجراءات احترازية .

يذكر أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي في العالم بلغ 28.6 مليون شخص توفي منهم 917 ألف شخص.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا