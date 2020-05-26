جراح سوري يتحدث إلى RT عن تطوعه للعمل في مستشفى روسي

أدلى الطبيب الجراح السوري وطالب الدراسات العليا في جامعة "بيروغوف" للدراسات الطبية محمد الأصيل بحديث لقناة "RT " التلفزيونية الفضائية الروسية .

وتحدث عن دراسته في روسيا وتطوعه للعمل في قسم يعالج المرضى المصابين بفيروس كورونا.

Reuters

وقال:" عمري 30 عاما، ولدت في مدينة دير الزور السورية والتحقت بجامعة "سيتشينوف" الطبية الروسية الأولى في موسكو بعد تخرجي من المدرسة الثانوية في دمشق. ودرست في جامعة "سيتشينوف" بتخصص "العلاج الطبي"، ثم درست بدورة الماجستر بتخصص "الجراحة العامة " في جامعة "سيتشينوف والمركز "بيتروفسكي" العلمي تخصص جراحة ، ثم التحقت بدورة الدراسات العليا في جامعة "بيروغوف" الطبية وعملت في الوقت نفسه جراحا في مستشفى موسكو الـ64".

RT

وأصيب محمد بفيروس "كورونا"، ما جعله أن يتقيد بشروط العزلة الشخصية في الفندق رغم أنه قد تلقى فيما بعد نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن الفيروس. لذلك وافق على الإدلاء بالحديث للقناة التلفزيونية الروسية.

Sputnik V. Chianovsky

ومجيبا عن سؤال الصحفي عما دفعه إلى التطوع بالعمل في قسم المستشفى الذي يعالج المرضى المصابين بفيروس كورونا قال " لكل طبيب واجب يؤديه وعمل ينفذه فهناك من يعمل في غرفة العناية المركزة وآخر في (المنطقة الحمراء) حيث يعالج المرضى المصابين بكوفيد – 19. وكلهم، الأطباء وطلاب الجامعة وطلاب الدراسات العليا، يعملون جنبا إلى جنب".

وحول توفر وسائل الوقاية الشخصية في المستشفى، قال:"إن روسيا اتخذت كل التدابير الاحترازية للحيلولة دون الإصابات بهذا المرض وزادت من إنتاج وسائل الوقاية الشخصية وخاصة البدلات الواقية للأطباء المشاركين في علاج المرضى المصابين بالفيروس. وأتيحت للأطباء فرصة للإقامة في الفندق كيلا يتواصلوا مع ذويهم حيث تقدم لهم كل الخدمات، بما فيها وجبات الطعام.

ويتوقع أن يدوم هذا المرض لغاية نهاية العام الجاري وآمل أن يتخلص العالم من الوباء وفيروس كورونا. وإنني أشكر روسيا على مساعدتها للعالم أجمع ولسوريا بصورة خاصة في مكافحة الفيروس".

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وعن الأطباء السوريين والأجانب في المستشفى قال إن هناك أطباء سوريبن وغيرهم من الأطباء الأجانب يعملون جنبا إلى جنب مع نظرائهم الروس.

وفيما يتعلق بالمرضى السوريين قال إنه كان بين المرضى سوريون وتوفي مع الأسف إثنان منهم.

وتحدث عن ظروف العمل في المستشفى:" "صراحة العمل صعب. نعمل من الصباح إلى المساء مرتدين البدلات الواقية. لكن أصعب اللحظات هي التعامل مع المرضى القادمين إلى المستشفى والمصابين بالمرحلة الأخيرة عندما تدرك أنك عاجزعن عمل شيء ما. ولحسن الحظ فإن تلك اللحظات نادرة وليست كثيرة كما كان الحال في إيطاليا".

وطلب الصحفي من محمد بأن يقيّّم كفاءة الأطباء الروس فقال إنهم بارزون ولديهم كفاءة ممتازة ومجتهدون في العمل. أما بعد الدوام فإنهم فرحون ومستعدون للرد على أي طلب وارد منك. وسأشكر ما حييت روسيا على العلم والخبرات التي تلقيتها هنا وكذلك الصداقة والمحبة والمساعدة.

المصدر: RT