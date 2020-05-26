عالمة فيروسات صينية تحذر.. فيروس كورونا " غيض من فيض"!

حذرت باحثة صينية من أن ظهور فيروس كورونا المميت الآن هو "مجرد طرف من قمة جبل الجليد" (غيض من فيض) من حيث ما قد يواجه البشر قريبا دون جهد عالمي لمنع تفشي الأمراض المعدية المماثلة.

The leading researcher for the Wuhan Institute of Virology details the timeline of the discovery of the #coronavirus and how the analyzed the sequence early on. Take a look. pic.twitter.com/mq5u3sscpo — CGTN (@CGTNOfficial) May 25, 2020

وفي مقابلة بُثّت يوم الاثنين عبر شبكة CGTN، قالت شي زنغلي، العالمة الصينية المتخصصة في انتقال الفيروسات من الخفافيش: "إذا أردنا منع البشر من المعاناة من تفشي الأمراض المعدية التالية، فيجب علينا المضي قدما لدراسة هذه الفيروسات غير المعروفة، التي تحملها الحيوانات البرية في الطبيعة، وإعطاء إنذارات مبكرة".

Covid-19 is the just the tip of the iceberg, a renowned virologist in China warns https://t.co/skdSWCjDXN — Bloomberg (@business) May 25, 2020

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وحذرت شي، التي وصفتها الصحافة بـ "المرأة الخفافيش" بسبب بحثها عن الثدييات هذه، "إذا لم ندرس الفيروسات، فمن المحتمل أن يكون هناك تفشي آخر".

وقتل فيروس كورونا أكثر من 345 ألف شخص في أنحاء العالم، منذ ظهوره لأول مرة في ووهان بالصين، أواخر العام الماضي.

ونفت شي أن مختبرها متورط في الوباء الحالي، قائلة إن السلالات التي تبحث عنها مختلفة.

المصدر: نيويورك بوست