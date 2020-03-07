"الصحة السعودية" تكشف عن عدد المواطنين الذي أقروا بزيارتهم لإيران مؤخرا

أفادت وزارة الصحة السعودية بأن عدد السعوديين الذي صرحوا بتواجدهم في إيران خلال الفترة الماضية بلغ 128 شخصا، وذلك حتى صباح اليوم السبت.

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وأوضحت الوزارة، من خلال حسابها الرسمي على تويتر، أن عدد المواطنين الذين كانوا في زيارة لإيران خلال الفترة القريبة الماضية ومتواجدين حاليا بالمملكة بلغ 26 شخصا، بالإضافة إلى 95 مواطنا لا يزالون في إيران.

وجاء ذلك على خلفية إطلاق المملكة لمبادرة هدفها الإفصاح من قبل المواطنين في حال تواجدهم في إيران خلال الـ14 يوما الماضية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة في مواجهة شبح كورونا.

نشكر المبادرين بالإفصاح عن تواجدهم في إيران حيث بلغ عددهم حتى صباح اليوم :

- 26 مواطن متواجد حالياً في المملكة.

- 95 مواطن متواجد حالياً في إيران.

- 7 مواطنون متواجدون حالياً في دول أخرى.

ندعو الجميع بالإفصاح المهلة المحددة بالإتصال على الرقم937 ومن خارج المملكة 966920005937+ pic.twitter.com/YZfnU4QBjd — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 7, 2020

ومنحت الوزارة المواطنين مهلة للإفصاح حتى نهاية اليوم السبت، بالإشارة إلى أن الوزارة ستقوم لاحقا بفرض عقوبات على غير المفصحين.

المصدر: RT