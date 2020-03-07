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السعودية تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" لمواطنتين قادمتين من إيران والعراق

"الصحة السعودية" تكشف عن عدد المواطنين الذي أقروا بزيارتهم لإيران مؤخرا

أخبار العالم العربي

Reuters Muhammad Hamed
صورة تعبيرية
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أفادت وزارة الصحة السعودية بأن عدد السعوديين الذي صرحوا بتواجدهم في إيران خلال الفترة الماضية بلغ 128 شخصا، وذلك حتى صباح اليوم السبت.

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وأوضحت الوزارة، من خلال حسابها الرسمي على تويتر، أن عدد المواطنين الذين كانوا في زيارة لإيران خلال الفترة القريبة الماضية ومتواجدين حاليا بالمملكة بلغ 26 شخصا، بالإضافة إلى 95 مواطنا لا يزالون في إيران.

وجاء ذلك على خلفية إطلاق المملكة لمبادرة هدفها الإفصاح من قبل المواطنين في حال تواجدهم في إيران خلال الـ14 يوما الماضية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة في مواجهة شبح كورونا.

ومنحت الوزارة المواطنين مهلة للإفصاح حتى نهاية اليوم السبت، بالإشارة إلى أن الوزارة ستقوم لاحقا بفرض عقوبات على غير المفصحين.

المصدر: RT

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