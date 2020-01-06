أطعمة يمكنك تناولها بقدر ما تشاء دون خوف من السمنة

على الرغم من عدم وجود أطعمة خالية من السعرات الحرارية، إلا أن هناك بعضا منها يمكن الاستمتاع بتناولها بكل حرية دون الحاجة إلى القلق بشأن اكتساب وزن زائد.

وبحسب أخصائية التغذية، الدكتورة ليزا يونغ، تندرج هذه الأطعمة بشكل عام في واحدة من فئتين: الفواكه أو الخضروات غير النشوية.

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وتقول يونغ إن هناك أسبابا لعدم زيادة الوزن عند تناول هذه الأطعمة، لاحتوائها على قدر كبير من الماء، وكونها منخفضة السعرات الحرارية، كما تحتوي على الألياف، ما يساعد على الشعور بالشبع لوقت طويل.

وعلى الرغم من أن هذه الفواكه والخضروات ليست غنية بالبروتين، إلا أنها مليئة بالكثير من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والمواد المغذية الأخرى التي لها فوائد عديدة للصحة.

ومن بين الأطعمة التي لا يسبب تناول الكثير منها اكتساب وزن إضافي، نذكر ما يلي:

-الكرفس:

يحتوي الكرفس على 95% من الماء، لكن هذا لا يعني أنه لا يملك فوائد صحية كبيرة، حيث يحتوي على البوتاسيوم والفولات والألياف و30% من الاحتياجات اليومية من فيتامين "هـ"، ولا يوفر سوى 6 سعرات حرارية فقط في الوجبة الواحدة.

وإن أفضل حالات تناول الكرفس عادة عندما يكون طازجا، مع الإشارة إلى أنه يفقد الكثير من مضادات الأكسدة في غضون 5 إلى 7 أيام من شرائه.

-التوت الأزرق:

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تشتهر هذه الفاكهة باحتوائها على مضادات الأكسدة أكثر من أي فاكهة أخرى، وللحصول على الألياف، يحتوي كوب من التوت الأزرق على 14% من القيمة اليومية الموصى بها، ولا يوفر إلا نحو 85 سعرة حرارية.

-الخيار:

هو فاكهة تتكون في الغالب من الماء، ويحتوي على 16 سعرة حرارية فقط لكل وجبة، فيما تحتوي البذور والقشرة على معظم القيمة الغذائية للثمرة، لذلك من الأفضل عدم تقشيرها.

وتوفر القشرة والبذور كلا من الألياف وشكلا من فيتامين "أ" المعروف باسم "البيتا كاروتين"، والذي يُعرف بأنه جيد للعينين.

-الطماطم:

تشتهر الطماطم بحقيقة أنها تحتوي على اللايكوبين، وهو كاروتين يساعد على مكافحة الأمراض المزمنة ويمنح الثمرة لونها الأحمر.

وإلى جانب اللايكوبين، تحتوي الطماطم على نسبة عالية من الفيتامينات "أ" و"سي" و"بي 2"، وكذلك الفولات والكروم والبوتاسيوم والألياف.

ومع جميع العناصر الغذائية التي تفتخر بها، تحتوي حبة الطماطم متوسطة الحجم على نحو 25 سعرة حرارية فقط.

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-الغريب فروت:

أظهرت الدراسات أن إضافة الغريب فروت إلى النظام الغذائي يمكن أن تساعد على فقدان الوزن، وغالبا ما تعتبر هذه الفاكهة غذاء غنيا لأنها غنية بالألياف، ما يمنع الجوع لفترة طويلة عن طريق تثبيت مستويات السكر في الدم. ولا يوجد سوى 50 سعرة حرارية في نصف حبة الغريب فروت.

ويمكن أن يقلل فيتامين "سي" الموجود في الغريب فروت من خطر حدوث عدد من المشكلات الصحية، مثل السرطان والقلب. ويمكن أن يعمل أيضا على خفض الكوليسترول وتحسين عملية الهضم. كما أن الفولات الموجودة في الفاكهة تجعله وجبة خفيفة مثالية للحوامل.

المصدر: إنسايدر