اكتشاف فائدة صحية هامة في دقيق "فاكهة غريبة"!

كشفت دراسة أن تناول دقيق مصنوع من قشور فاكهة "باشن فروت" (passionfruit )، قد يمنع إصابة الفئران بالسمنة ويقاوم آثار النظام الغذائي الضار.

وقام الباحثون في البرازيل، بإطعام فئران التجارب المأكولات الدهنية مدة 10 أسابيع في المختبر، في حين تناول بعض القوارض بقايا قشر الفاكهة الغريبة.

وأظهرت النتائج أن وزن القوارض التي التهمت الدقيق (أو الطحين)، انخفض بنحو 14% في نهاية التجربة، كما كان لديها 22% كمية أقل من الدهون في الجسم.

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وقال فريق البحث إن القشر هو مصدر غير مستغل للألياف، ما قد يساعد على إنقاص الوزن لدى البشر. وثبت أن المغذيات هذه تحد من كمية الدهون والسكر، التي تُمتص من الطعام، وتقمع الشهية.

وتتميز الفاكهة هذه بأنها غنية بمضادات الأكسدة، التي تخفض الالتهاب الذي يلعب دورا في الحالات المرتبطة بالسمنة، مثل السكري النوع 2.

وقال الباحثون في جامعة "كامبيناس" في ساو باولو: "أظهر دقيق قشور "باشن فروت" أنه غني بالألياف الغذائية، ويمكن أن يحسن المعايير الصحية".

وتبين أن الفئران التي تغذت على الدقيق، شهدت مستويات منخفضة من بروتينات تسمى "سيتوكينات"، التي تعزز الالتهاب. كما تحسّن الإجهاد التأكسدي لديها، ما أدى إلى منع الإصابة بالسمنة.

وأجريت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nutrition Research، على الفئران فقط، وبالتالي لا يمكن تطبيقها على البشر. وعلى الرغم من ذلك، قال الباحثون إن الآثار الإيجابية للألياف الغذائية لدى الإنسان واضحة.

المصدر: ديلي ميل