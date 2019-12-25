الكافيين يمنع اكتساب الوزن الزائد

أشار العلماء إلى أن شرب أربعة أكواب من القهوة يوميا خلال فترة الأعياد يمكن أن يمنع اكتساب وزن زائد بعد التهام الدهون والسكر غير الصحيين خلال المناسبات الاحتفالية.

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وتوصلت دراسة حديثة إلى أن الكافيين يحد من امتصاص الدهون بنسبة 22% ويقلل زيادة الوزن بنسبة 16%.

وأجريت الدراسة على الفئران، ووجد العلماء من جامعة إلينوي أن الكافيين يحد من زيادة الوزن وإنتاج الكوليسترول، على الرغم من اتباع نظام غذائي غني بالدهون والسكر.

ووقع تغذية الفئران بنظام غذائي "معتدل" من الكربوهيدرات، حيث تتراوح الكميات بين 40% و45%، بالإضافة إلى 15% من البروتين، لمدة أربعة أسابيع.

كما قدم الفريق شاي المتة للفئران، وهو مشروب ساخن من فئة المنبهات غني بالكيمياء النباتية والفلافونويد والأحماض الأمينية المستهلكة كمنشط في جنوب شرق أمريكا اللاتينية ومناطق بلاد الشام.

وتتراوح كمية الكافيين لكل كوب شاي ما بين 65 إلى 130 ملليغرام، مقارنة بـ30 إلى 300 ملليغرام من الكافيين في فنجان من القهوة المخمرة، وفقا للدراسة.

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كما أعطى العلماء الكافيين الصناعي والكافيين المستخرج من القهوة للفئران المشاركة في الدراسة، ووجدوا أنه بغض النظر عن مصدره، فإن الكافيين قد يقلل من تراكم الليبيدات في الخلايا الدهنية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 41%.

وفي نهاية التجربة، قال فريق العلماء إن كمية الدهون في أجسام الفئران التي استهلكت الكافيين وتلك التي لم تستهلكه "اختلفت بشكل كبير".

وخلصت الدراسة إلى أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين "يمكن اعتبارها عوامل مضادة للسمنة"، ويمكن تطبيق النتائج على البشر.

ويقول الفريق إن استهلاك الكافيين يمكن أن يعتمد بمثابة استراتيجية محتملة للوقاية من زيادة الوزن والسمنة، وكذلك الاضطرابات الأيضية اللاحقة المرتبطة بهذه الحالات.

المصدر: ذي صن