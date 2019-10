الجراحون الروس يجرون عملية ناجحة لوجه طفلة أمريكية (صورة)

View this post on Instagram

Alguns momentos da gente aqui em Krasnodar ♥️🥰 Está sendo muito difícil nos acostumarmos com o frio e fuso-horário, o que tem nos deixado exaustas (aqui são 7h a mais) 🥶😴 No dia 01 de outubro terá uma conferência com o médico, aí poderei passar mais detalhes dos procedimentos da Luna 🥰🙏🏽 Obrigada @svetlana.alexutkina pelas fotos maravilhosas 📸📷 #birthmark #selfesteem #gofundme #vakinha #caringmattersnow #nevus #rareskincondition #harvard #bareyourbirthmark #mrelbank #breastfeeding #mom #love #ellendegeneres #steveharvey #caldeiraodohuck #filha #lucianohuck #photoshoot #nevuslove #awareness #bringingawareness #lovetheskinyourein #amor #somostodosluna #krasnodar