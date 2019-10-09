الجراحون الروس يجرون عملية ناجحة لوجه طفلة أمريكية (صورة)

أجرى الأطباء من مدينة كراسنودار الروسية عملية جراحية لوجه فتاة أمريكية أزالوا منه وحمة كبيرة كانت تغطي نصف وجهها تقريبا.

أفاد بذلك ناطق باسم مستشفى جراحة الليزر في كراسنودار.

وقال الناطق إن الفتاة لونا فينر ولدت بوحمة تغطي وجهها بالكامل تقريبا. واقترح الأطباء الأمريكيون على والديها إجراء 80 عملية جراحية تكلفهما نحو نصف مليون دولار.

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وعلم الأطباء الروس في كراسنودار بمرض الفتاة عبر الإنترنت فكتبوا رسالة إلى والديها لإجراء عملية جراحية لوجهها.

ووصلت لونا مع أمها نهاية سبتمبر كراسنودار الروسية حيث أجريت لها العملية الجراحية الناجحة بالتخدير الموضعي. واستغرقت العملية ساعة واحدة.

وقال المدير التنفيذي للمستشفى، أندريه أليكسوتكين، إن "كل شيء تم كما خطط له وحالة البنت الآن جيدة ولم تسجل عليها أي مضاعفات. ووضعت على جبينها حتى حاجبيها ضمادة معقمة ولم ترتفع حرارة جسمها ولا خوف عليها لأنها تحت مراقبة دائمة من قبل أطباء المستشفى".

ونشرت أمها في مدونتها على "إنستغرام" صورة فوتوغرافية لابنتها تبتسم. وقال أطباء المستشفى إن البنت بحاجة إلى 6 أو 8 عمليات جراحية أخرى.

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