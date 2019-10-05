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كيف نحافظ على صحة الكبد؟

الصحة

كيف نحافظ على صحة الكبد؟
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تناول الفواكه والخضروات مفيد لصحة الكبد
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يقول الدكتور كوفالينكو، الأخصائي بطب وجراحة الكبد، إن نمط الحياة الصحي وتناول الخضروات والفواكه والمكسرات والامتناع عن تناول الكحول والاهتمام بالنظافة الشخصية تحافظ على صحة الكبد.

ويقول الدكتور يوري كافالينكو، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، " التدابير الرئيسية التي تمنع الإصابة بأمراض الكبد الخطيرة بسيطة وبمتناول الجميع وهي نمط حياة صحي، ونظام غذائي غني بالخضروات والفواكه والمكسرات، والامتناع عن الافراط في تناول المشروبات الكحولية، والاهتمام بالنظافة الشخصية، والفحوص الطبية الوقائية".

ووفقا له، العوامل الرئيسة المسببة لتطور أمراض الكبد الخطرة، هي قلة الحركة وتناول أغذية ذات سعرات حرارية عالية، والوزن الزائد والافراط بتناول الكحول، والعدوى الفيروسية، والديدان الطفيلية والحيوانات المنزلية والتسمم الدوائي.

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وقال "عندما يجري الحديث عن ازدياد عدد المرضى، يجب قبل كل شيء الحديث عن ازدياد عدد المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي B و C. والسبب الرئيس هنا هو حقن المخدرات، والوشم ونقل الدم وزراعة الأعضاء وعمليات التجميل وأيضا الممارسة الجنسية غير الصحية".

وأضاف، "نلاحظ في السنوات الأخيرة زيادة عدد المصابين بسرطان الكبد الأولي، والكبد الدهني المرتبط مباشرة بالنظام الغذائي".

وينصح الأخصائي، بالتقليل من تناول المشروبات الكحولية، مشيرا إلى أن الكحول والعدوى الفيروسية تبقى السبب الرئيس لأمراض الكبد المزمنة.

المصدر: نوفوستي

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