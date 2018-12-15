تناثر ثروة من الدولارات على طريق عام في أمريكا! (فيديو)

شهدت ساعة الذروة الصباحية، تساقط آلاف الدولارت على أحد الطرق السريعة في أمريكا، وتعطلت حركة السير لجمع "الثروة" المتناثرة.

وذكرت "ABC News"، أن الحادث وقع في منطقة "East Rutherford"، في نيوجرسي، 13 ديسمبر الجاري، إذ ترك الناس سياراتهم، وفقا لشهود عيان، عندما شاهدوا المال على قارعة الطريق وركضوا لالتقاط الأوراق النقدية.

RAINING MONEY: Surprised drivers got out of their cars on a NJ highway to chase money after it flew out of an armored truck. 🤑💸 https://t.co/bZ2V6cTZa9pic.twitter.com/PYzeNHhjn3 — CBS News (@CBSNews) December 13, 2018

إقرأ المزيد

وقالت دانييل شاه، التي كانت تمر في حافلة بجانب موقع النقود: "لقد فقد الناس عقولهم لدى رؤيتهم المال، وأوقفوا سياراتهم في منتصف الطريق السريع ولم يأبهوا لأحد".

وقال ضابط الشرطة، فيل تاورمينا: "انكسر قفل الباب الخلفي لسيارة نقل نقود البنك، فتناثرت منها النقود على الطريق". وأشار تاورمينا إلى أن الحادثة أدت إلى حادثي مرور، لكن، لم تبلغ عن أي إصابات.

وأكد الضابط على أن الشرطة لم تعرف مقدار المال الذي تساقط على الطريق السريع، ودعا المواطنين لتسليم ما جمعوه من النقود للشرطة، ووعد بعدم توجيه أي تهم إليهم، وقال إن العديد من الأشخاص سلموا ما جمعوه من المال.

المصدر: لينتا. رو