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اكتشاف علامة "منسية" من الحرب العالمية الثانية (صورة)

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Gettyimages.ru narvikk
اكتشاف علامة "منسية" من الحرب العالمية الثانية (صورة)
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أعاد علماء اكتشاف علامة جوية ضخمة من فترة الحرب العالمية الثانية، في إيرلندا، بعد أن أتت حرائق الغابات على الشجيرات التي تغطيها، إذ نُسيت منذ فترة طويلة.

وكان من المفترض بناء معلم هائل، يعرف باسم "Eire"، للسماح لطواقم الحلفاء والألمان بمعرفة أنهم يحلقون فوق المنطقة المحايدة. ولكن العلامة في Bray Head بمقاطعة Wicklow، اختفت تحت الشجيرات وخسرتها الذاكرة، حتى كشفتها الحرائق الكبيرة مرة أخرى خلال الأسبوع الماضي.

Twitter / Irish Air Corps

ولاحظ سلاح الجو الكلمة الحجرية التي تعني إيرلندا باللغة الإيرلندية، أثناء القيام بمساعدة خدمات الطوارئ، التي تتعامل مع الحريق.

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وقال متحدث باسم الجهات المختصة، إن "العلامات بحد ذاتها شائعة جدا على الساحل الغربي ولكنها غير عادية في الشرق. وساعد سلاح الجو في إخماد الحريق، ثم لاحظت مروحية Garda الإشارة التاريخية"، وفقا لتقارير Sky.

وتم بناء أو نحت حوالي 83 علامة من هذا القبيل في ساحل البلاد أثناء النزاع، حيث استُخدم 165 طنا من الحجر لصنعها. وتمثلت الفكرة في حماية إيرلندا من التعرض للقصف عن طريق الخطأ.

المصدر: إنديبندنت

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