الولايات المتحدة: حرائق كاليفورنيا بين الأضخم في تاريخ البلاد (فيديو)

صرحت السلطات الأمريكية بأن الحرائق الجهنمية التي تجتاح ولاية كاليفورنيا حاليا، هي من أضخم الحرائق التي تعرضت لها الولايات المتحدة عبر تاريخها.

وتمكنت ألسنة اللهب الخارجة عن السيطرة من التهام 70 منزلا حتى اللحظة، إذ يستمر رجال الإطفاء بمقاومة النيران ليل نهار، دون توقف.

وما يزيد المشكلة تعقيدا، هو ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق في المناطق الخضراء، وكذلك، الرياح الشديدة التي تساعد في انتقال الحرائق من منطقة إلى أخرى.

كما أن تناقص منسوب المياه العذبة في الولاية الأمريكية، زاد من سرعة انتشار الحريق وعقد من عمليات الإخماد الجارية.

وأعلنت الولاية حالة الطوارئ التي تسمح لها بالاستعانة بالدعم الفدرالي المركزي، في مكافحة الحريق الممتد عبر غاباتها بشكل متسارع.

وأشارت السلطات في كاليفورنيا إلى أن الحرائق قد التهمت حتى اللحظة، قرابة 118 ألف هكتار من الأراضي الخضراء، أي ما يعادل ضعفي معدل الحرائق في السنوات الخمس الماضية.

المصدر: Sputnik News + YouTube