كلبة تنقذ 7 قطط من الموت

نشرت صحيفة ديلي ميل أن كلبة من مدينة مينلو في ولاية جورجيا الأمريكية، تبنت قططا حديثة الولادة بعد إنقاذها من الموت.

وكتبت الصحيفة أن، ويتني بريلي (30 عاما)، لاحظت قلق كلبتها بينير التي كانت تحاول لفت انتباهها إلى شيء ما وتجرها من ثوبها، فقررت المرأة أن تتحقق من سبب قلق كلبتها بنفسها وتبعتها.

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وقالت بريلي: "ركضت الكلبة إلى الغابة وتبعتها فرأيتها تحوم حول صندوق من الكرتون، وعندما بدأتُ بفتحه أخرجت الكلبة منه قطة صغيرة بيضاء".

كما اتضح لاحقا أن الكلبة قادت مالكتها إلى صندوق وُضعت فيه سبعة قطط حديثة الولادة، وعلقت بريلي قائلة: "إنها بطلة حقيقية فلو لم تعثر عليها لماتت القطط".

وعندما أحضرت الكلبة القطط إلى المنزل أخذت تعاملها كجراء لها. حيث تؤكد بريلي أن كلبتها "أم بالتبني فهي تعتبر القطط جراءها".

المصدر: لينتا. رو