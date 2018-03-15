كلب بملامح إنسان!

عثر مستخدمو تويتر على صور لكلب، نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، تشبه ملامحه وجه الإنسان.

وانتشرت صور الجرو "بوغي" الصغير الذي يعيش في ولاية ماساتشوستس الأمريكية مع صاحبته شانتال ديجاردان، عبر الإنترنت بسرعة كبيرة، وحولت الجرو البالغ من العمر سنة واحدة إلى نجم مشهور شبهه رواد الإنترنت بمشاهير العالم.

ولم تنتبه صاحبة الكلب الصغير إلى ملامح جروها يوغو إلا عندما نشر أحد أصدقائها صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، عندها، لاحظت شانتال عيون جروها "البشرية" وملامح وجهه القريبة من البشر.

I think it looks like Ed Sheeran pic.twitter.com/twbTNKkOsl — Cantrell (@2008Cantrell) 13 марта 2018 г.

وبدأ معلقو مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر وفيسبوك بمقارنه صورة الكلب مع صور المشاهير كشكسبير.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو