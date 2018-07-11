روسيا تغزو الغرب بالـ"كوكوشنيك" (فيديو+صور)

ألهم غطاء الرأس التقليدي الذي ارتداه 3 من المشجعين الروس الظرفاء، في مباراة روسيا وإسبانيا، مركز التصدير الروسي بتسويقه في الدول الغربية بعد أن لاقى رواجا في أوساط مشجعي كرة القدم.

وظهر المشجعون الثلاثة الذين ارتدوا "كوكوشنيك" (غطاء رأس فلكلوري روسي يرمز إلى عرف الديك أو الدجاجة) وهم يأكلون شطائر "الهوت دوغ" بشهية أثناء المباراة، ما لفت انتباه مخرجي بث مباراة روسيا وإسبانيا ضمن مونديال 2018، والتي فازت بها روسيا وأظهروهم خلال المباراة، حيث لاقوا شعبية كبيرة من قبل المشاهدين على التلفاز.

Sputnik Рамиль Ситдиков

وصمم خبراء الأزياء في روسيا مجموعة من أغطية الرأس المستوحاة من "كوكوشنيك" لعرضها في أسواق روسيا والدول الغربية، بعد أن لاقت رواجا كبيرا لدى مشجعي كأس العالم الذين قدموا من شتى بقاع الأرض.

Sputnik Максим Богодвид

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وقالت مؤسِّسة علامة "باتريوت" التجارية للأزياء تاتيانا دومبروفسكايا، إن "عملاءنا وزبائننا اليوم ليسوا في روسيا فحسب بل وفي كازاخستان بيلاروس وألمانيا والولايات المتحدة وإنجلترا. لأن تصاميمنا العصرية المستوحاة من التراث الروسي تلفت انتباه الجميع بأصالتها وتفردها. ولكي يستمر (كوكوشنيك) الفلكلوري، يجب تطويره ليصبح موضة عصرية في القرن 21. ونحن مستعدون للمشاركة في مشروع (صنع في روسيا) الذي أطلقه مركز التصدير الروسي، للحصول على مزيد من فرص التسويق لتعزيز علامتنا التجارية في الأسواق الخارجية".

ووفقا لرئيسة شركة "ورشة كوكوشنيك والأزياء التقليدية الروسية"، فلادلينا غرينبلات، فإن غطاء الرأس المستوحى من "كوكوشنيك" قادر على جعل أي امرأة ترتديه امرأة جميلة، فأغطية الرأس تلاقي اليوم رواجا في فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: لينتا. رو