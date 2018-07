روسيا تغزو الغرب بالـ"كوكوشنيك" (فيديو+صور)

Лучший момент матча 🤣🤣🤣 мы плакали 😂😂 #fifafanfest ⚽ #fifa2018 #голодныеболельщики 🍔🌭🌯 #кокошники 👑

A post shared by Юл (@yulka_foma) on Jul 1, 2018 at 11:59am PDT