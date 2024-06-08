تتويج زوجة عسكري أمريكي كأول ملكة جمال متحولة جنسيا (فيديو+ صور)

توجت زوجة أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية كأول ملكة جمال متحولة جنسيا على الإطلاق في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة.

وفازت بيلي آن كينيدي، 31 عاما، باللقب المرموق يوم السبت، وفقا لحساب ملكة جمال ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية الرسمي على "إنستغرام".

وهي الآن مستعدة للمنافسة في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، التي ستقام في لوس أنجلوس يوم 4 أغسطس.

وقالت كينيدي إن النصر كان بمثابة "زوبعة لأنني كنت أعلم أنها أكبر مني"، وأضافت: "كنت أعلم أن هذا سيعني الكثير لجميع أطفال LGBTQ الذين قد يشعرون أنهم لا ينتمون إلى المجتمع".

وأشارت كينيدي إلى أنها لم تشعر بأي قلق بشأن كونها المنافسة الوحيدة المتحولة، وقالت إنها شعرت بالدعم من خلال "أخوية" النساء على المسرح.

وأوضحت: "شعرت بالثقة في بشرتي رغم أن عمري 31 عاما، وهو يتجاوز الحد الأقصى للعمر، 28 عاما كما تعلمون، لكن الآن رفعت منظمة ملكة جمال الكون القيود، حتى تتمكن كل امرأة من جميع الأعمار من المنافسة".

وبالإضافة إلى كونها أول ملكة جمال ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية متحولة جنسيا، تعد كينيدي أيضا أول فائزة أمريكية آسيوية وأول زوجة عسكرية تحمل اللقب، وفقا لما ذكرته "The Advocate".

المصدر: "The Post"