السيف الضوئي العمودي.. ظاهرة طبيعية مدهشة تشهدها بعض المناطق الروسية

قالت أخصائية الأرصاد الجوية الروسية مارينا ماكاروفا إن أعمدة الضوء الساطع قد تظهر في سماء روسيا صباحا ومساء في الفترة الانتقالية بين الربيع والصيف.

"تنزلق الشمس ببطء نحو الأفق. وبعد حوالي نصف ساعة يظهر شعاع أحمر اللون من فوق حافة الأرض إلى الأعلى".

flectone.ru

مثل هذه الصورة يرصدها سكان بطرسبورغ وموسكو ونيجني نوفغورود وياروسلافل.

وأحيانا يشاهد سكان تلك المناطق سيفا عموديا مضيئا وردي أو برتقالي اللون قد يكون ضعيف الإضاءة في المساء ولامعا وعملاقا عند الفجر. وهي ظاهرة غريبة بالفعل بالنسبة لشهر مايو. لكنها ليست غريبة في ديسمبر ويناير في روسيا مع مجيء الصقيع إلى هذه المناطق.

وقالت الخبيرة إن سبب هذه الظاهرة واضح. لكي يظهر "السيف" يجب أن تتشكل بلورات الجليد وتحوم بهدوء في الغلاف الجوي. وتكون سداسية الأضلاع، أو عمودية. وفي مايو هناك بلورات سداسية لأن التوهج يحدث عندما تكون الشمس خافتة في الأفق.

وأضافت ماكاروفا: "وفقا لمركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية، توجد الآن بالفعل طبقة من بلورات الجليد فوق المنطقة الأوروبية من روسيا، وتقع فوق منطقة موسكو على ارتفاع 3 – 4 كيلومترات".

وعادة ما يمكن أن تطفو البلورات في السحب العالية، ويمكن أن تكون هذه السحب شفافة، ولا يمكن رصدها بالعين المجردة. ويحدث ذلك هذا على ارتفاع 3 كيلومترات فوق الأرض.

ice-halo.net

وينعكس الضوء من الحواف الموجودة أفقيا، ومن ثم يتم تفعيل تأثير "المسار القمري".

catalog-photo.ru

المصدر: كومسومولسكايا برافدا