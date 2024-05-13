الأمن التركي يعتقل خبيرا أمريكيا حاول تهريب عناكب وعقارب عبر مطار إسطنبول

أعلنت وسائل إعلام تركية اعتقال أمين بالمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي أثناء محاولته تهريب عينات من العناكب والعقارب عبر مطار إسطنبول.

وقالت وسائل إعلام، إن لورينزو برينديني، خبير العناكب في المتحف الذي يقع مقره في نيويورك، احتجزته الشرطة في مطار إسطنبول أثناء محاولته تهريب حوالي 1500 عينة خارج البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بأن برينديني اعتقل بتهمة "محاولته تهريب أنواع موجودة في تركيا".

ويُدرج الموقع الإلكتروني للمتحف، برينديني باعتباره أمينا لمجموعات العناكب والعقارب والحريش والديدان الألفية، وقال إن أبحاثه في مجال العناكب والعقارب أخذته إلى أكثر من 30 دولة.

المصدر: "أسوشيتد برس"