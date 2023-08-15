اعتقال إسرائيلي في تركيا بسبب "جرس"

ذكر موقع "واينت" الإسرائيلي أن سلطات مطار أنطاليا التركي، اعتقلت إسرائيليا منذ حوالي أسبوع، بعد العثور في حقيبة الظهر التي كان يحملها على جرس مزركش اشتراه من السوق.

وأفاد الموقع بأن الجانب التركي يؤكد أن هذا الجرس هو قطعة أثرية تاريخية قديمة، وأن الرجل الإسرائيلي هو مشتبه بمحاولته تهريب الجرس إلى خارج حدود البلاد، مشيرا إلى أن "المواطن الإسرائيلي من سكان مدينة عكا شمالي البلاد، اعتقل الأحد الماضي بعد قضائه عطلة مع عائلته، وهو يقبع حاليا في الحبس المنزلي في تركيا ولا يمكنه الخروج من هناك".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها على إطلاع حول الحادث وتعمل لمساعدته عن طريق قنوات دبلوماسية مختلفة.

هذا وشددت عائلة الرجل على أنها تمتلك إثباتات عن شراء الجرس من السوق ولديهم إيصال وتوثيق عملية الشراء بسعر 100 دولار، مبينة أن الجرس صناعة يدوية ويتم إنتاجه في تركيا بصورة شعبية، وتباع العديد من الأجراس الأخرى التي تشبهه.

المصدر: i24 news





