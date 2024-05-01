الحكم بالسجن 6 سنوات على هاكر سرق بيانات 33 ألف مريض في فنلندا

أفادت شركة Yle الفنلندية بالحكم بالسجن 6 سنوات على هاكر اخترق مركز Vastaamo للعلاج النفسي في فنلندا، وسرق بيانات 33 ألف مريض لابتزاز إدارة المركز.

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وأضافت أن الهاكر واجه تهما باختراق نظام المعلومات بالمركز وسرقة بيانات 33 ألف مريض عام 2018 وفي عام 2020 تعرض المركز وعملاؤه إلى "الابتزاز"، كما تم نشر المعلومات السرية للمرضى عبر الإنترنت.

وقالت: "أصدرت محكمة في مقاطعة أوسيما حكما في أكبر قضية جنائية في تاريخ فنلندا من حيث عدد المتضررين. وحكم على الهاكر ألكسنتيري كيفيمياكي بالسجن 6 سنوات و3 أشهر".

المصدر: نوفوستي