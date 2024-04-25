بسبب عبارة "فلسطين حرة".. نجم أمريكي يعتدي على ناشطة وسط الشارع (فيديو)

أثار اعتداء الممثل أليك بالدوين على الناشطة المناهضة لإسرائيل كراكهيد بارني التي كانت تلحّ عليه أن يقول عبارة "فلسطين حرة" في أحد مقاهي مدينة نيويورك، ضجة كبيرة.

إقرأ المزيد

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع في الأيام القليلة الماضية، يُظهر الممثل الأمريكي الشهير، البالغ من العمر 66 عاما، وهو يسدد ضربة لهاتف الناشطة التي طلبت منه بإصرار أن يقول "فلسطين حرة، وتبا لإسرائيل"، ثم جرها إلى الشارع.

ولاحقا، يسمع صوت المحتجة وهي تقول: "لماذا قتلت تلك السيدة؟ لقد قتلت تلك السيدة ولم تسجن"، في إشارة إلى حادثة إطلاق النار المميت على المصورة هالينا هاتشينز، 42 عاما، من مسدس بالدوين أثناء بروفة لفيلم ويسترن في نيو مكسيكو.

White devil Alec Baldwin attacked me

While I was trying to get coffeee pic.twitter.com/qebME0V4Wl — Crackhead Barney & Friends (@CHBAF) April 22, 2024

وأمس الأربعاء، ظهرت الناشطة بشكل غريب في برنامج المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان "غير الخاضع للرقابة". حيث قامت بطلاء وجهها باللون الأبيض مع أحمر شفاه أحمر، وارتدت باروكة شقراء فوضوية، ودعامة للرقبة وزوجا سميكا من النظارات الشمسية. وظهرت شبه عارية، حيث تم سحب قميصها إلى أعلى رقبتها كاشفة عن صدرها.

Biden supporter and pro-Palestine activist ‘Crackhead Barney’ makes an appearance on Piers Morgan.



How desperate did you need to be to invite this insane lunatic on your show?🤣 pic.twitter.com/EKvfqJ7Y8k — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) April 24, 2024

وقالت كراكهيد بارني، وهي من ذوي البشرة السمراء، إن بالدوين هاجمها وأنها كانت الضحية مضيفة: "لقد كنت أنتظرك يا بيرس، الملك مورغان! ماذا فعلت لأليك بالدوين؟، هل ترى الضرر الذي سببه أليك لي؟ هل ترى الضرر؟ انظر إلى ذراعي! انظر إلى رقبتي! لقد شوهني رجل أبيض يوم الاثنين!".

المصدر: نيويورك بوست