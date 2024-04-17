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فيديو يحبس الأنفاس لفيل ضخم هارب من السيرك يتجول بشوارع إحدى البلدات الأمريكية

متفرقات

فيديو يحبس الأنفاس لفيل ضخم هارب من السيرك يتجول بشوارع إحدى البلدات الأمريكية
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحبس الأنفاس وثّق لحظة هروب فيل ضخم من السيرك في بلدة بوتي في ولاية مونتانا الأمريكية.

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وأظهر الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام أمريكية الفيل وهو يتجول بحرية في شوارع بلدة بوتي أمس الثلاثاء.

وبحسب الإعلام الأمريكي هرب الفيل الذي يدعى فيولا من السيرك العالمي الذي يقوم بجولة في ولاية مونتانا طوال شهر أبريل، وحدث ذلك خلال تحميم طاقم السيرك للفيل قبل أحد العروض في ساحة انتظار السيارات بالمركز المدني في بوتي بولاية مونتانا عندما وفدت سيارة وتسببت بإخافته وهربه.

وأثار هذا المشهد الغريب صدمة لدى سكان المدينة وسائقي السيارات في الشوارع التي تجول فيها الفيل بحرية تامة ومن خلفه أحد أفراد طاقم السيرك المذعور الذي كان يحمل عصا كبيرة ويلاحقه في شوارع المدينة.

وتمكن الفيل من تجنب الاصطدام بأي من السيارات أثناء سيره في الفناء الأمامي لمحطة وقود قريبة قبل أن ينتقل إلى ساحة انتظار السيارات ويمر بالباب الأمامي للكازينو، واندهش المارة من هذا المنظر الغريب وغير المعتاد.

بعد ذلك، تمكن الفيل من دخول حديقة أحد السكان قبل أن يمسكه القائمون عليه أخيرا، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي مونتانا.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية 

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