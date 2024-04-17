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السعودية.. شاب يهدي عقدا ثمينا من ماركة شهيرة لناقته ويثير جدلا كبيرا (صور)

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السعودية.. شاب يهدي عقدا ثمينا من ماركة شهيرة لناقته ويثير جدلا كبيرا (صور)
Gettyimages.ru
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انتشرت على مواقع التواصل الاجاماعي في السعودية، صورا تظهر شابا اشترى عقدا ثمينا من ماركة عالمية شهيرة وأهداه لناقته، ما أثار جدلا كبيرا.

ووثقت الصور التي التقطها الشاب ونشرتها حسابات وصفحات عدة على مواقع التواصل، احتفاءه بناقته دون أن يوضح إن كانت الهدية ترتبط بمناسبة.

وأظهرت الصور المالك والناقة والهدية الثمينة في غلافها، قبل وضعها حول رقبة الناقة، في حين أن هويته لم تكشف، فيما أشارت حسابات إخبارية عديدة إلى أنه من مدينة الخُبر في شرق المملكة.

وأثار تصرف الشاب جدلا كبيرا على مواقع التواصل، حيث انتقده البعض، فيما رأى البعض أن شغفه بالنوق دفعه للقيام بذلك، وعلق أحد الحسابات قائلا: "أحيانا الفلوس الزايده ما يعرفون في إيش يصرفونها"، وأضاف آخر: "تستاهل الدلع والدلال".

السعودية.. شاب يهدي عقدا ثمينا من ماركة شهيرة لناقته ويثير جدلا كبيرا (صور)
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المصدر: RT

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