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السعودية.. شاب ينقذ كلبا صغيرا من الغرق في السيول ويثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

مجتمع

السعودية.. شاب ينقذ كلبا صغيرا من الغرق في السيول ويثير تفاعلا كبيرا (فيديو)
Sputnik
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو لشاب ينقذ كلبا صغيرا من الغرق بعدما احتجزته السيول في وادي السلف في حائل، ما أثار تفاعلا كبيرا.

وأبان الفيديو كلبا كبيرا يقف بجوار كلب صغير عند حافة السيل، فيما نزل شاب من سيارته وقفز من فوق حاجز حديدي، ونزل على درج يؤدي إلى حافة السيل.

وتوجه الشاب ناحية الكلبين، وتمكن من إنقاذ الكلب الصغير قبل أن يجرفه السيل، وحمله وخرج من مكان السيل فيما تبعه الكلب الكبير.

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وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "الله يجزاه خير ويكتب أجره"، وأضاف آخر: "جزاه الله خير لعل الله يكتب له الجنة على هذا الفعل".

المصدر: RT 

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