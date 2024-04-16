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سلطنة عمان.. مشاهد تحبس الأنفاس لإنقاذ عالقين وسط السيول وارتفاع عدد ضحايا المنخفض الجوي (فيديو)

مجتمع

سلطنة عمان.. مشاهد تحبس الأنفاس لإنقاذ عالقين وسط السيول وارتفاع عدد ضحايا المنخفض الجوي (فيديو)
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نشرت شرطة عمان السلطانية لقطات "تحبس الأنفاس"، لإنقاذ عالقين وسط السيول التي اجتاحت السلطنة، فيما تم الإعلان عن حصيلة جديدة للوفيات جراء المنخفض الجوي.

ونفذ طيران الشرطة 13 طلعة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية لأكثر من 75 شخصا تمثلت في إجلاء وإنقاذ أشخاص ونقل مصابين وإسعاف مرضى وبحث عن مفقودين.

وأظهرت المشاهد التي نشرت عبر الصفحة الرسمية لشرطة عمان السلطانية على منصة "إكس"، عمليات الإنقاذ لعدد من المحاصرين الذين كانوا وسط مياه السيول، فيما جرى نقل بعضهم إلى المستشفيات.

هذا وأعلن قطاع البحث والإنقاذ في سلطنة عُمان عن ارتفاع عدد الوفيات جراء المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد إلى 18. 

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المصدر: RT

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