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"الشعب الذي لا يقهر".. نازح غزاوي يعود إلى خان يونس بنصف سيارة ويثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

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في مشهد يعبر عن "الصمود والتحدي"، عاد نازح فلسطيني إلى مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، مع ما تبقى من سيارته بعد أن تعرضت للقصف الإسرائيلي والغارات.

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وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وأثار تفاعلا كبيرا، حيث شوهد النازح الفلسطيني وهو يقود السيارة التي بدت شبه مدمرة، بينما لم يكن بها إلا أجزاء بسيطة لم تتضرر من القصف.

ونشر الصحفي الفلسطيني حسن أصليح مقطع الفيديومعلقا عليه بالقول: "هذا ما تبقى من سيارته.. نازح يعود إلى مدينة خان يونس مع ما تبقى من سيارته بعد أن تعرضت للقصف والغارات".

وأضاف: "الفلسطيني يتمسك بأرضه وبيته ويصنع الأمل والحياة رغم عربدة الاحتلال والابادة الجماعية التي تعرض لها الفلسطبنيون منذ السابع من أكتوبر 2023.. شعب لا يعرف المستحيل ويعشق التحدي".

وأعاد عدد كبير من رواد منصة "إكس" نشر المقطع، حيث علق أحدهم قائلا: "الشعب الذي لا يقهر".

المصدر: RT

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