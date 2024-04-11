عملاق أمريكي يكشف عما يعانيه مع الناس والأماكن بسبب طوله الرهيب (صور)

كشف شاب أمريكي "عملاق" من جيل الألفية عما يعانيه مع الناس بسبب طوله الكبير، لافتا إلى ردة فعله تجاه ذلك.

وقال بو براون، البالغ من العمر 30 عاما، والبالغ طوله 7 أقدام وبوصة واحدة (نحو 2.13 متر) إن الأشخاص الفضوليين يوقفونه في الشارع ويتوسلون إليه لالتقاط صور معه، ويطرحون أيضا نفس الأسئلة الثلاثة: "كم طولك؟ هل تلعب كرة السلة؟ أي سيارة تقود؟"

وأشار صانع المحتوى المقيم في أتلانتا إلى أنه أصبح معتادا على النظرات والتعليقات حول طوله، موضحا أنه كان دائما أطول من المتوسط.

وبين أنه في أثناء لعب رياضة "البيسبول" عندما كان طفلا، كان على والديه إحضار شهادة ميلاده إلى الألعاب لفض النزاعات حول عمره.

وأوضح براون لوكالة "SWNS" قائلا: "لقد ولدت بوزن 13 رطلا، فقال الناس في المستشفى إنني كنت أكبر طفل رأوه على الإطلاق..عندما بلغت 14 عاما، كان طولي 6 أقدام، وبعد 10 سنوات، زاد طولي 10 بوصات وكانت هناك بعض آلام النمو الشديدة."

Beau Brown / SWNS

أما كونه طويل القامة، فهذا يعني أنه يجب عليه إجراء تعديلات ليتناسب معنا نحن العامة، وتنهد موضحا: "السفر أمر فظيع، لكن إيجابياته أكثر بكثير من سلبياته..الفنادق سيئة للغاية، والاستحمام وحتى الأسرة سيئة، ولكن لدي الآن سرير خاص في المنزل".

يتميز منزل براون بأسقف بارتفاع 9 أقدام وسرير بطول 9 أقدام، كما أنه يقود شاحنة "بيك آب" كاملة الحجم من طراز "Ford F-150 Lightning".

واستطرد: "لن أغير طولي وهو 7 أقدام وبوصة واحدة، فأنا معتاد عليه".

Beau Brown / SWNS

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يبلغ طول والد بو الراحل، ديوك، 6 أقدام و9 بوصات، بينما يبلغ طول والدته ليزا ميليكي 6 أقدام.

في حين أن زوجة براون، سارة، تعمل كمجندة ويبلغ طولها 6 أقدام وبوصة واحدة، وأنجب الزوجان طفلتهما الأولى، دليلة، قبل أربعة أشهر، ويبلغ طولها الآن 26 بوصة، مما يجعلها في النسبة المئوية الـ99.

للعلم، هناك 2800 شخص فقط في جميع أنحاء العالم أطول من 7 أقدام، وفقا لتقارير "SWNS".

Beau Brown / SWNS

المصدر: "نيويورك بوست"