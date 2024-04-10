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رجل وزوجته يدخلان موسوعة غينيس لفارق الطول الكبير بينهما

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رجل وزوجته يدخلان موسوعة غينيس لفارق الطول الكبير بينهما
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دخل رجل وزوجته من الولايات المتحدة موسوعة غينيس للأرقام القياسية بسبب فارق الطول الكبير بينهما، والذي بلغ 86.36 سم.

والأمر المثير للاهتمام هو أن الزوجة أطول من زوجها بكثير، إذ يبلغ طولها 177.8 سم، أما الزوج فطوله 91.44 سم.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن جيسيكا ولاري يعيشان في الولايات المتحدة، وكانا قد تعرفا على بعضهما منذ أيام المدرسة الابتدائية، وكانا أصدقاء في سن المراهقة وتزوجا فيما بعد، وبعد الزواج أنجبا أربعة أطفال: الابنة الكبرى، أوليفيا عمرها 16 سنة حاليا، وداكس 15 سنة، وفيكتوريا 12 سنة، والابن الأصغر فيليكس عمره سنة واحدة.

رجل وزوجته يدخلان موسوعة غينيس لفارق الطول الكبير بينهما
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وقالت جيسيكا عن قصة تعارفهما:"لقد عرفنا بعضنا منذ الطفولة، كان لدينا نفس مجموعة الأصدقاء، لكننا لم نتواعد ونخرج معا حتى أصبحنا أكبر سنا". وأشارت إلى أنها سعيدة في زواجها وأنها وزوجها يخططان للعيش معا إلى الأبد.

المصدر: وكالات

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